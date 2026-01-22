Летучие убийцы раскрошили крепость ВСУ: боевикам учинили разгром под Сумами

Тщательно спланированная операция российских войск на сумском направлении поставила крест на планах командования ВСУ создать непреодолимый укрепрайон.
О последствиях разгрома aif.ru рассказали эксперты.
Сожгли много единиц техники.
С помощью разведывательно-ударных комплексов были выявлены и ликвидированы десятки единиц тяжелой строительной техники противника, что оставило украинские части без возможности подготовить глубокоэшелонированную оборону.
«Противник нагнал туда очень много строительной техники. При этом считал, что он в безопасности, потому что расстояние от линии фронта было более 50 км. Мы нашли его и хорошо поработали — сожгли много единиц техники, только тяжелых экскаваторов было более 10, ну и по мелочи — манипуляторы, вспомогательная техника», — рассказал участник операции.
Удар стал возможным благодаря применению перспективного российского беспилотного комплекса «Шторм».
ВСУ потерпело стратегическое поражение на этом участке.
По мнению военного эксперта Яна Гагина, возведение таких масштабных укреплений свидетельствовало о подготовке киевского режима к отступлению и попытке закрепиться на новых рубежах.
«Возведение глубокоэшелонированной линии обороны предполагает подготовку к отступлению на этом участке фронта. Они предполагают наше наступление, серьезный натиск с нашей стороны, поэтому начали готовиться к отступлению. Выглядит это так, что сначала идет одна линия обороны, в нескольких километрах — еще одна, потом — еще одна. То есть противник предполагает, что ему придется отступать и перемещаться на заранее подготовленные позиции», — пояснил военно-политический аналитик Ян Гагин.
Теперь эти планы рухнули. Лишившись техники и заранее подготовленных позиций, украинские формирования оказываются в крайне уязвимом положении.
«Уничтожение строительной техники и срыв строительных работ приведет к тому, что противнику некуда будет отступать, ему придется спешно окапываться в поле, негде будет прятаться от нашей артиллерии и авиации. Они в результате этого разгрома будут терпеть еще большее поражение, придется быстрее отступать при натиске российской армии», — добавил Гагин.
Найден отличный инструмент для срыва планов противника.
Успех операции подчеркивает растущую роль высокотехнологичных беспилотных систем в современном конфликте.
Дрон «Шторм» летает по заданию без спутников на частотах нестандартного диапазона и отличается устойчивостью к системам РЭБ. Он способен работать на удалении до 60 км и в сложных погодных условиях.
Удар не только нанес существенный материальный урон, но и оказал деморализующее воздействие, показав полную прозрачность тыловых районов для российского оружия.
Российская армия не только методично расширяет полосу безопасности в приграничных регионах, как ранее сообщал начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов, но и активно лишает противника оперативной инициативы, срывая планы по созданию долговременных оборонительных рубежей.
Ситуация под Сумами наглядно демонстрирует, что любые попытки ВСУ закрепиться на новых позициях будут пресекаться решительными и высокотехнологичными действиями российских войск, отмечают эксперты.