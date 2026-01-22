В Красноярск приедет праправнучка Василия Сурикова Надежда Михалкова

В Красноярск приедет дочь кинорежиссера Никиты Михалкова и праправнучка Василия Сурикова Надежда Михалкова. Об этом рассказали в главном управлении культуры администрации города. Планируется, что актриса, режиссер и продюсер станет почетным гостем закрытия ХХ Зимнего суриковского фестиваля искусств, который проходит в городе в честь 178-летия со дня рождения красноярского художника.
Надежда посетит Красноярск для участия в заключительных мероприятиях фестиваля, а также побывает доме своего прапрадеда — Музее-усадьбе Сурикова.
Напомним, 23 января в 19:00 пройдет грандиозный концерт-закрытие фестиваля на сцене БКЗ под названием «Дар бесценный». Организаторы называют мероприятие приглашением к разговору о любви, памяти и творчестве.