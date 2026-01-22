Омские работники оказались равнодушными как критике, так и к похвале начальства

Что стимулирует омичей работать лучше: критика или похвала со стороны руководства? С таким вопросом обратились к омичам аналитики сайта SuperJob. Оказалось, что большинство опрошенных равнодушны к любому проявлению эмоций своих начальников.
Большинство (38%) экономически активного населения из города Омска заявили, отвечая на вопрос, что не нуждаются ни в похвале, ни в критике. Свою позицию омичи объяснили тем, что качество их работы растет в основном благодаря стремлению к самосовершенствованию. Похвалу со стороны руководства как мотиватор указали 34% респондентов, а объективную критику — лишь 10%.
Омские женщины чаще, чем омские мужчины, отмечали важность похвалы и благодарности (44 и 24% соответственно). Мужчины же склонны объяснять свои успехи внутренней мотивацией (42% против 33% среди горожанок). С возрастом запрос на внешнее признание заслуг растет: если среди респондентов до 35 лет похвалу ценят 30%, то среди опрошенных 45 лет и старше — уже 43%. Запрос на критику как стимул, напротив, снижается.
Уровень образования, как оказалось, также влияет на мотивационные предпочтения. Омичи, закончившие вузы, чаще ориентированы на самосовершенствование (49%), тогда как у респондентов со средним профессиональным образованием выше потребность в похвале (40%).