Омские работники оказались равнодушными как критике, так и к похвале начальства

Большинство (38%) экономически активного населения из города Омска заявили, отвечая на вопрос, что не нуждаются ни в похвале, ни в критике. Свою позицию омичи объяснили тем, что качество их работы растет в основном благодаря стремлению к самосовершенствованию. Похвалу со стороны руководства как мотиватор указали 34% респондентов, а объективную критику — лишь 10%.