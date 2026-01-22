РФС оштрафовал футбольный клуб «Ростов» в связи с задолженностью по трансферу

Претензия футбольного клуба из Санкт-Петербурга была рассмотрена 19 января на заседании палаты по разрешению споров. В своем постановлении она не только обязала «Ростов» погасить долг, но и наложила на клуб штрафные санкции за неисполнение предыдущего решения по этому делу. ФК «Ростов» должен уплатить штраф в течение 30 дней с момента вступления документа в силу.