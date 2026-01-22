Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

РФС оштрафовал футбольный клуб «Ростов» в связи с задолженностью по трансферу

Применить санкции к донской команде потребовал питерский ФК «Зенит».

Источник: Комсомольская правда

Российский Футбольный Союз удовлетворил заявление ФК «Зенит» о применении санкций к «Ростову». Об этом сообщается на сайте РФС.

Речь идет о требовании взыскать задолженность по трансферному контракту о переходе футболиста Александра Тарасова.

Претензия футбольного клуба из Санкт-Петербурга была рассмотрена 19 января на заседании палаты по разрешению споров. В своем постановлении она не только обязала «Ростов» погасить долг, но и наложила на клуб штрафные санкции за неисполнение предыдущего решения по этому делу. ФК «Ростов» должен уплатить штраф в течение 30 дней с момента вступления документа в силу.

Подпишись на нас в MAX и Telegram!