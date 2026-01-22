Мошенники используют демо-версии игр для взлома банковских приложений

Мошенники маскируют программы для взлома приложений под игры.
Мошенники используют «демо-версии» онлайн-игры для распространения программ, обеспечивающих удаленный доступ к банковским приложениям на смартфонах. Об этом свидетельствуют материалы МВД РФ.
«Мошенники маскируют программы для взлома банковских приложений под приложения популярной онлайн-игры…» — пишет РИА Новости. Агентство ссылается на официальные документы.
Вредоносное ПО, замаскированное под игру, после установки предоставляет преступникам полный контроль над финансовыми операциями на устройстве пользователя. Под видом игры граждане фактически загружают инструмент для кражи денег.
Уже зафиксирован случай, когда жительница Сыктывкара потеряла около 30 тысяч рублей, установив подобное вредоносное приложение. По данному факту возбуждено уголовное дело о краже с банковского счета.
Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что российских операторов связи могут обязать платить за мошеннические звонки. Как передает «Национальная служба новостей», если оператор пропустит на абонента заведомо мошеннический вызов, он будет нести финансовую ответственность наравне с банками.