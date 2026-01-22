Мошенники используют демо-версии игр для взлома банковских приложений

Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что российских операторов связи могут обязать платить за мошеннические звонки. Как передает «Национальная служба новостей», если оператор пропустит на абонента заведомо мошеннический вызов, он будет нести финансовую ответственность наравне с банками.