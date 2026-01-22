Россиянам объяснили, могут ли оштрафовать за частые перекуры на работе

Юрист уточнил, что при этом работодатель не может подвергнуть сотрудника такому наказанию, как штраф за частые перекуры, так как это не предусмотрено Трудовым кодексом РФ. Законодательство не ограничивает количество перекуров, однако в организациях существуют оговоренные правила отдыха и специально отведённые для курения места, подчеркнул Хаминский.