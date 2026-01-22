Россиянам объяснили, могут ли оштрафовать за частые перекуры на работе

Работодатель вправе применить дисциплинарное взыскание к сотруднику, который во время рабочего дня слишком часто устраивает перекуры. Об этом напомнил юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
«Работника могут привлечь к дисциплинарной ответственности за частые перекуры, если это нарушает установленный режим рабочего дня и прописано во внутренних документах компании», — цитирует Хаминского РИА Новости.
Юрист уточнил, что при этом работодатель не может подвергнуть сотрудника такому наказанию, как штраф за частые перекуры, так как это не предусмотрено Трудовым кодексом РФ. Законодательство не ограничивает количество перекуров, однако в организациях существуют оговоренные правила отдыха и специально отведённые для курения места, подчеркнул Хаминский.
