Иркутский район попадет под частичное отключение электричества

Специалисты проведут работы по устранению аварийно-опасного дефекта.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 22 января. Частичное отключение электричества произойдет в Иркутском районе сегодня в 13.00. Как уточняют энергетики, без электроэнергии останутся дома в посёлке Еловый, в деревне Новолисиха, в селе Пивовариха, а также часть домов в посёлке Первомайский и СНТ Рассвет.

В тг-канале «СВЕТ38» (18+) сообщается, что специалисты проведут неотложные работы по устранению аварийно-опасного дефекта: нагрева контактных соединений. Ориентировочно, электроэнергию планируют вновь подать в дома в 15.00.

Ранее в Марковском административном округе около 400 жителей остались без электричества из-за пожара на трансформаторной подстанции. Причиной стали перегрузки на линии электропередач из-за аномальных морозов.