Иркутский район попадет под частичное отключение электричества

IrkutskMedia, 22 января. Частичное отключение электричества произойдет в Иркутском районе сегодня в 13.00. Как уточняют энергетики, без электроэнергии останутся дома в посёлке Еловый, в деревне Новолисиха, в селе Пивовариха, а также часть домов в посёлке Первомайский и СНТ Рассвет.