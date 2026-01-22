Иркутский район попадет под частичное отключение электричества

IrkutskMedia, 22 января. Частичное отключение электричества произойдет в Иркутском районе сегодня в 13.00. Как уточняют энергетики, без электроэнергии останутся дома в посёлке Еловый, в деревне Новолисиха, в селе Пивовариха, а также часть домов в посёлке Первомайский и СНТ Рассвет.
В тг-канале «СВЕТ38» (18+) сообщается, что специалисты проведут неотложные работы по устранению аварийно-опасного дефекта: нагрева контактных соединений. Ориентировочно, электроэнергию планируют вновь подать в дома в 15.00.
Ранее в Марковском административном округе около 400 жителей остались без электричества из-за пожара на трансформаторной подстанции. Причиной стали перегрузки на линии электропередач из-за аномальных морозов.