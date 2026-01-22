Ричмонд
В Омске у жителей трех домов изымут квартиры

В мэрии Омска в среду, 21 января 2026 года, подписаны постановления об изъятии для муниципальных нужд жилых помещений в нескольких домах. Такая процедура обычно запускается для расселения аварийных домов, подлежащих сносу.

Источник: пресс-служба компании "Метриум"

Согласно документам, предполагается изъять земельный участок и жилые помещения по адресам:

— переулок Комбинатский, дом 14 (Советский округ);

— мкрн. Береговой, ул. Иртышская, дом 38−1 (Советский округ);

— улица Менжинского, 20 (Кировский округ).

Все дома ранее были признаны аварийными. Дом в Комбинатском переулке — деревянная двухэтажка, которая ранее была включена в список домов к незамедлительному расселению. В доме 1954 года постройки расселению подлежат 14 квартир.

Строение в Береговом признано аварийным в 2020 году. В деревянном доме 1965 года постройки — один этаж. Здесь нужно было незамедлительно расселить четыре квартиры.

Дом по улице Менжинского признали аварийным в 2024 году, когда ему исполнилось 100 лет. В двухэтажке — всего 23 квартиры, а которых проживают около 40 человек.