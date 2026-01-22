В Омске у жителей трех домов изымут квартиры

Согласно документам, предполагается изъять земельный участок и жилые помещения по адресам:
— переулок Комбинатский, дом 14 (Советский округ);
— мкрн. Береговой, ул. Иртышская, дом 38−1 (Советский округ);
— улица Менжинского, 20 (Кировский округ).
Все дома ранее были признаны аварийными. Дом в Комбинатском переулке — деревянная двухэтажка, которая ранее была включена в список домов к незамедлительному расселению. В доме 1954 года постройки расселению подлежат 14 квартир.
Строение в Береговом признано аварийным в 2020 году. В деревянном доме 1965 года постройки — один этаж. Здесь нужно было незамедлительно расселить четыре квартиры.
Дом по улице Менжинского признали аварийным в 2024 году, когда ему исполнилось 100 лет. В двухэтажке — всего 23 квартиры, а которых проживают около 40 человек.