В «Кайрате» назвали самого сложного игрока по Лиге чемпионов от «Брюгге»

Как пишет sportarena.kz, матч прошел со счетом 1:4 в пользу «Брюгге». Полузащитник алматинского «Кайрата» Мухамедали Абиш признался, что матч выдался сложным, но он рад дебютировать в Лиге чемпионов.
На вопрос о том, против какого футболиста «Брюгге» было сложнее всего играть, он ответил, что у них сильный капитан, 20-й номер — Ханс Ванакен.
После сыгранного седьмого тура «Кайрат» занимает последнее место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов, имея в своем активе лишь один балл.
В рамках заключительного тура алматинский коллектив сыграет против «Арсенала» в Лондоне. Встреча состоится 29 января в 1:00 по времени Астаны.
Ранее после состоявшегося 20 января 2026 года матча алматинского «Кайрата» с бельгийским «Брюгге» у казахстанских болельщиков появился еще один спортивный «краш» — Адилет Садыбеков.