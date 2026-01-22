Автомобиль Dodge Challenger из Нью-Йорка продают в Иркутске за 3,1 млн рублей

В Иркутске за 3,1 миллиона рублей продают автомобиль Dodge Challenger из Нью-Йорка. Спорткупе 2016 года выпуска. Как КП-Иркутск стало известно из объявления на популярном сайте, автомобиль модели третьего поколения в рестайлинговой версии. У машины бензиновый двигатель объемом 3,6 литра мощностью 305 лошадиных сил, автоматическая коробка передач и задний привод.