Автомобиль Dodge Challenger из Нью-Йорка продают в Иркутске за 3,1 млн рублей

В Иркутске за 3,1 миллиона рублей продают автомобиль Dodge Challenger из Нью-Йорка. Спорткупе 2016 года выпуска. Как КП-Иркутск стало известно из объявления на популярном сайте, автомобиль модели третьего поколения в рестайлинговой версии. У машины бензиновый двигатель объемом 3,6 литра мощностью 305 лошадиных сил, автоматическая коробка передач и задний привод.
— У доджа пробег 108 тысяч километров, в России у него был один владелец. Иномарка оформлена с электронным ПТС через ГИБДД. Машина находится в отличном техническом состоянии, — отмечает продавец.
Комплектация включает: электросиденья, мультируль, камеру заднего вида, аудиосистему, штатный ксенон с корректором и черный потолок. Купе оборудовано оригинальными 18-дюймовыми дисками, а также зимним и летним комплектами шин. Фары в бронепленке. Установлен предпусковой подогреватель. Хозяин автомобиля отмечает, что средний расход топлива в пределах 10 литров на 100 километров.