Первая ракетка Казахстана Анна Данилина вышла во второй круг Australian Open

Теннисистки провели на корте 2 часа 21 минуту. За это время Данилина с напарницей совершили две подачи навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали семь брейк-поинтов из девяти заработанных. Во втором круге казахстанско-сербский тандем сыграет против австралийского дуэта Арины Родионовой и Дарьи Касаткиной.