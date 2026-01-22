Первая ракетка Казахстана Анна Данилина вышла во второй круг Australian Open

Казахстанская теннисистка Анна Данилина выступает на Australian Open в паре с представительницей Сербии Александрой Хромачевой. Спортсменки получили седьмой номер посева. На стадии первого круга им противостояли американка Куинн Глиссон и россиянка Елена Приданкина. Встреча продлилась три сета и завершилась победой Анны и Александры со счетом 7:5, 4:6, 6:0.
Теннисистки провели на корте 2 часа 21 минуту. За это время Данилина с напарницей совершили две подачи навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали семь брейк-поинтов из девяти заработанных. Во втором круге казахстанско-сербский тандем сыграет против австралийского дуэта Арины Родионовой и Дарьи Касаткиной.
Матч этой стадии пройдет завтра.