Первая ракетка Казахстана Анна Данилина вышла во второй круг Australian Open

Первая ракетка Казахстана в женском парном разряде Анна Данилина одержала первую победу на Открытом чемпионате Австралии 2026 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Казахстанская теннисистка Анна Данилина выступает на Australian Open в паре с представительницей Сербии Александрой Хромачевой. Спортсменки получили седьмой номер посева. На стадии первого круга им противостояли американка Куинн Глиссон и россиянка Елена Приданкина. Встреча продлилась три сета и завершилась победой Анны и Александры со счетом 7:5, 4:6, 6:0.

Теннисистки провели на корте 2 часа 21 минуту. За это время Данилина с напарницей совершили две подачи навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали семь брейк-поинтов из девяти заработанных. Во втором круге казахстанско-сербский тандем сыграет против австралийского дуэта Арины Родионовой и Дарьи Касаткиной.

Матч этой стадии пройдет завтра.