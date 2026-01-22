Хачанов вышел в третий круг Australian Open, обыграв Басаваредди

Его соперник, Басаваредди, пробился в основную сетку турнира через квалификационный отбор. В следующем раунде Карену Хачанову предстоит встретиться с итальянцем Лучано Дардери, который является 22-м номером посева.
Ранее бывшая российская теннисистка Дарья Касаткина официально получила гражданство Австралии. Прошлый сезон сложился для 28-летней теннисистки неудачно: на её счету 19 побед при 22 поражениях, и она не завоевала ни одного титула. Впервые с 2019 года её баланс побед и поражений оказался отрицательным. Неудачно спортсменка начала и выступление в турнире на новой «родине», проиграв уже в первом круге.
