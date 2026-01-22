Выгодно ли жителям Татарстана брать отпуск в феврале

Размер отпускных выплат определяется на основе среднего числа календарных дней в месяце, которое составляет 29,3. При этом стоимость одного рабочего дня зависит от того, сколько таких дней приходится на конкретный месяц. Чем их больше, тем ниже стоимость каждого рабочего дня, поскольку размер заработной платы на протяжении года остается неизменным. Таким образом, если сотрудник оформляет отпуск в период с большим количеством рабочих дней, он теряет меньше в доходах.