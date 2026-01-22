Россиянам рассказали, какая привычка может привести к инсульту

При первых признаках головной боли нужно принять сосудосуживающий препарат.
Привычка терпеть головную боль может значительно увеличить риск развития инсульта. Об этом сообщил врач-реабилитолог Сергей Агапкин. По его словам, при появлении первых симптомов головной боли нужно безотлагательно принять специальное лекарство.
«Неврологи говорят, что это крайне плохая стратегия, которая существенно увеличивает риск возникновения инсультов», — заявил эксперт. Слова прозвучали в эфире программы «О самом главном» на «России 1».
В рубрике «Минута здоровья» одна из участниц передачи призналась, что предпочитает переждать приступ мигрени без лекарств. Однако Агапкин решительно не согласился с таким подходом.
Врач пояснил, что во время мигрени кровеносные сосуды сильно расширяются и даже могут лопнуть. Это создает прямую угрозу для здоровья. Поэтому при первых признаках головной боли Агапкин рекомендует как можно скорее принять сосудосуживающий препарат.
Ранее врач-терапевт Екатерина Сысоева сообщила, что головная боль может возникнуть из-за банальной причины — грязной кожи головы, передает 360.ru. Специалист пояснила, что скопившиеся на коже жир, микробы и грязь раздражают нервные окончания и мешают нормальному кровотоку, вызывая боль.