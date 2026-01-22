Россиянам рассказали, какая привычка может привести к инсульту

Врач пояснил, что во время мигрени кровеносные сосуды сильно расширяются и даже могут лопнуть. Это создает прямую угрозу для здоровья. Поэтому при первых признаках головной боли Агапкин рекомендует как можно скорее принять сосудосуживающий препарат.