Россиянам рассказали, какая привычка может привести к инсульту

Привычка терпеть головную боль может значительно увеличить риск развития инсульта. Об этом сообщил врач-реабилитолог Сергей Агапкин. По его словам, при появлении первых симптомов головной боли нужно безотлагательно принять специальное лекарство.

При первых признаках головной боли нужно принять сосудосуживающий препарат.

«Неврологи говорят, что это крайне плохая стратегия, которая существенно увеличивает риск возникновения инсультов», — заявил эксперт. Слова прозвучали в эфире программы «О самом главном» на «России 1».

В рубрике «Минута здоровья» одна из участниц передачи призналась, что предпочитает переждать приступ мигрени без лекарств. Однако Агапкин решительно не согласился с таким подходом.

Врач пояснил, что во время мигрени кровеносные сосуды сильно расширяются и даже могут лопнуть. Это создает прямую угрозу для здоровья. Поэтому при первых признаках головной боли Агапкин рекомендует как можно скорее принять сосудосуживающий препарат.

Ранее врач-терапевт Екатерина Сысоева сообщила, что головная боль может возникнуть из-за банальной причины — грязной кожи головы, передает 360.ru. Специалист пояснила, что скопившиеся на коже жир, микробы и грязь раздражают нервные окончания и мешают нормальному кровотоку, вызывая боль.