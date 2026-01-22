Сборная России по хоккею с мячом прибыла в Нижний Новгород

Нижний Новгород вновь подтвердил статус одного из главных центров русского хоккея в стране. В третий раз подряд город принимает учебно-тренировочные сборы национальной сборной России по хоккею с мячом. Об этом сообщил Василий Суханов, депутат Законодательного Собрания Нижегородской области.