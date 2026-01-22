Сборная России по хоккею с мячом прибыла в Нижний Новгород

Нижний Новгород вновь подтвердил статус одного из главных центров русского хоккея в стране. В третий раз подряд город принимает учебно-тренировочные сборы национальной сборной России по хоккею с мячом. Об этом сообщил Василий Суханов, депутат Законодательного Собрания Нижегородской области.
Российская сборная является самой титулованной в мире: на ее счету 12 побед на чемпионатах мира, а с учетом достижений сборной СССР — 26 высших титулов. Главным событием сборов станет турнир «Народного единства», который пройдет на льду стадиона «Труд».
Программа соревнований стартует в ближайшую пятницу, 23 января. В центральном матче дня сборная России встретится с нижегородским клубом «Старт». Начало игры в 18:30. Болельщиков приглашают поддержать спортсменов и насладиться игрой мирового уровня.
Ранее сообщалось, что нижегородский «Старт» сыграет против сборной России по хоккею с мячом.