В Уфе начались сплошные проверки пассажирского транспорта

Сотрудники ГАИ проверяют автобусы и такси на улицах Уфы.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе проходят сплошные проверки автобусов и такси. Сотрудники Госавтоинспекции совместно с другими ведомствами проводят рейды с целью повысить безопасность перевозок и снизить количество аварий на этом направлении.

В рамках этих мероприятий инспекторы тщательно проверяют у водителей наличие всей необходимой документации. Особое внимание уделяется иностранным водительским удостоверениям и другим документам, которые разрешают их трудовую деятельность на территории России.

Параллельно проводится контроль технического состояния транспортных средств. Специалисты проверяют, соответствуют ли автобусы и таксомоторы установленным требованиям безопасности.

