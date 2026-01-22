В Уфе начались сплошные проверки пассажирского транспорта

В Уфе проходят сплошные проверки автобусов и такси. Сотрудники Госавтоинспекции совместно с другими ведомствами проводят рейды с целью повысить безопасность перевозок и снизить количество аварий на этом направлении.
В рамках этих мероприятий инспекторы тщательно проверяют у водителей наличие всей необходимой документации. Особое внимание уделяется иностранным водительским удостоверениям и другим документам, которые разрешают их трудовую деятельность на территории России.
Параллельно проводится контроль технического состояния транспортных средств. Специалисты проверяют, соответствуют ли автобусы и таксомоторы установленным требованиям безопасности.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.