Москвичи-геймеры потратили 23,8 млрд рублей на видеоигры

По данным аналитиков, всего в столице в том или ином виде в видеоигры играют 75% опрошенных горожан. Ежедневно или почти каждый день за видеоиграми проводят время порядка 42% москвичей, 20% опрошенных тратят на них от трёх до шести часов в неделю в то время, как 35% посвящают этому занятию свыше семи часов. В среднем один игрок расходует 6455 рублей в год — при этом покупки совершают около 43% геймеров.
Средняя продолжительность игровой сессии у большинства опрошенных составляет от 30 минут до трёх часов — это отметили 62% респондентов. Более трёх часов в день играют 13% московских геймеров.
Доминирующей платформой для видеоигр стали мобильные устройства — на них играют порядка 70% москвичей. Компьютеру или ноутбуку отдают предпочтение 49% респондентов, а консоли используют всего 14% игроков.
Самым популярным жанром среди опрошенных москвичей стали головоломки — им отдали предпочтение порядка 40% респондентов. Второе и третье место разделили шутеры (29%) и стратегии (26%).
При этом в регионах интерес к видеоиграм и вовлечённость оказались заметно выше.
«Даже в городах-миллионниках выбор доступных офлайн-развлечений часто уступает Москве и Санкт-Петербургу, поэтому видеоигры всё чаще становятся одним из ключевых способов досуга у россиян. Особенно это заметно среди детей и подростков», — отмечает глава Организации развития видеоигровой индустрии Василий Овчинников.
