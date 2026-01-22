Москвичи-геймеры потратили 23,8 млрд рублей на видеоигры

По данным аналитиков, всего в столице в том или ином виде в видеоигры играют 75% опрошенных горожан. Ежедневно или почти каждый день за видеоиграми проводят время порядка 42% москвичей, 20% опрошенных тратят на них от трёх до шести часов в неделю в то время, как 35% посвящают этому занятию свыше семи часов. В среднем один игрок расходует 6455 рублей в год — при этом покупки совершают около 43% геймеров.