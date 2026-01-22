Ричмонд
Москвичи-геймеры потратили 23,8 млрд рублей на видеоигры

Столичные геймеры потратили на видеоигры 23,8 млрд рублей за 2025 год — это самый высокий показатель среди всех городов-миллионников. Об этом свидетельствует исследование «Гейминг в России 2026» Организации развития видеоигровой индустрии (РВИ), видеоигрового холдинга ИФСИ и аналитического центра НАФИ, выводы есть в распоряжении Life.ru.

Источник: Life.ru

По данным аналитиков, всего в столице в том или ином виде в видеоигры играют 75% опрошенных горожан. Ежедневно или почти каждый день за видеоиграми проводят время порядка 42% москвичей, 20% опрошенных тратят на них от трёх до шести часов в неделю в то время, как 35% посвящают этому занятию свыше семи часов. В среднем один игрок расходует 6455 рублей в год — при этом покупки совершают около 43% геймеров.

Средняя продолжительность игровой сессии у большинства опрошенных составляет от 30 минут до трёх часов — это отметили 62% респондентов. Более трёх часов в день играют 13% московских геймеров.

Доминирующей платформой для видеоигр стали мобильные устройства — на них играют порядка 70% москвичей. Компьютеру или ноутбуку отдают предпочтение 49% респондентов, а консоли используют всего 14% игроков.

Самым популярным жанром среди опрошенных москвичей стали головоломки — им отдали предпочтение порядка 40% респондентов. Второе и третье место разделили шутеры (29%) и стратегии (26%).

При этом в регионах интерес к видеоиграм и вовлечённость оказались заметно выше.

«Даже в городах-миллионниках выбор доступных офлайн-развлечений часто уступает Москве и Санкт-Петербургу, поэтому видеоигры всё чаще становятся одним из ключевых способов досуга у россиян. Особенно это заметно среди детей и подростков», — отмечает глава Организации развития видеоигровой индустрии Василий Овчинников.

Больше материалов только для наших читателей — в разделе «Эксклюзивы» на Life.ru.