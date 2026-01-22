Раз в 200 лет: каким китайским зодиакам парад планет 22 января даст шанс поймать невиданную удачу

Вечером 21 января небо приготовило нам настоящий космический подарок — парад планет, которого не было в третьем тысячелетии и не будет ещё 200 лет! Меркурий, Венера и Марс выстроятся в уникальную крестообразную конфигурацию вокруг Солнца, создав мощнейший энергетический портал. Астрологи уверены: такое редкое небесное явление не может пройти бесследно, особенно для некоторых представителей китайского гороскопа. Мы разобрались, каким знакам зодиака по восточному календарю стоит ловить удачу за хвост именно в эти дни.
Китайский знак зодиака Крыса ловит шанс на финансовый прорыв.
Родившиеся в год Крысы всегда славились деловой хваткой, но в момент парада планет 21−22 января их интуиция заработает на полную мощность. Венера и Марс, формирующие горизонтальную ось в небе, создают идеальные условия для тех, кто умеет быстро принимать решения и не боится рисковать. Представители китайского зодиака Крыса в эти дни получат невероятное чутьё на выгодные возможности — будь то инвестиции, новый бизнес-проект или неожиданное предложение о сотрудничестве.
Астрологи рекомендуют Крысам не упускать ни одной возможности в период с 21 по 23 января: именно сейчас Вселенная щедро делится с ними секретами финансового успеха. Внимательно следите за сигналами — случайная встреча или неожиданный звонок могут стать тем самым золотым билетом, который изменит вашу жизнь.
Дракон получает космическое благословение на новые начинания.
Драконы по китайскому гороскопу и без того считаются любимчиками Вселенной, но парад планет 22 января открывает перед ними двери, которые обычно наглухо закрыты. Соединение Меркурия с Солнцем на расстоянии двух градусов создаёт мощный импульс для всех, кто родился в год Дракона и давно мечтал о кардинальных переменах.
Хотели сменить профессию? Переехать в другой город? Начать собственное дело? Вот оно — ваше идеальное время! Энергия этого редчайшего астрономического явления буквально толкает Драконов вперёд, снимая все препятствия и сомнения. Главное — не сидеть сложа руки, ожидая, что удача сама постучится в дверь. Действуйте смело и решительно, доверьтесь своей природной харизме и уверенности. Космос на вашей стороне, и такой шанс выпадает лишь раз в два столетия!
Китайская Обезьяна находит ответы на вопросы, которые мучили годами.
Представители года Обезьяны по восточному гороскопу известны своей изобретательностью и гибким умом, но иногда даже самые умные заходят в тупик. Парад планет 21−22 января станет для родившихся в год Обезьяны настоящим озарением — период, когда внезапно всё встаёт на свои места. Крестообразная конфигурация Меркурия, Венеры и Марса вокруг Солнца создаёт уникальное поле ясности и понимания.
Обезьяны по китайскому гороскопу в эти дни получат доступ к инсайтам, которые помогут распутать самые запутанные ситуации: будь то личные отношения, рабочие проекты или жизненные дилеммы. Астрологи советуют в период парада планет уделить время медитации, размышлениям или просто спокойным прогулкам: именно в тишине к Обезьянам придут те самые судьбоносные ответы. Запишите все озарения — через несколько месяцев вы удивитесь, насколько точными они были!
Китайский знак зодиака Петух обретает магнетизм и притягивает нужных людей.
Родившиеся в год Петуха по китайскому гороскопу обычно не страдают от недостатка внимания, но парад планет 22 января усилит их природное обаяние до небывалых высот. Венера, расположившаяся слева от Солнца в момент кульминации небесного явления, буквально окутывает представителей китайского зодиака Петух аурой притягательности и харизмы. В эти дни Петухи станут настоящими магнитами для важных знакомств, полезных связей и судьбоносных встреч.
Не удивляйтесь, если вдруг получите предложение о работе мечты от человека, с которым случайно столкнулись в кафе, или старый знакомый внезапно предложит выгодное партнёрство. Космическая энергия работает на вас! Астрологи рекомендуют Петухам максимально расширить социальные контакты именно в период с 21 по 23 января: ходите на мероприятия, отвечайте на сообщения, соглашайтесь на встречи. Кто-то из новых знакомых этих дней сыграет ключевую роль в вашем будущем успехе.
Свинья получает шанс завершить старое и начать новую главу жизни.
Представители года Свиньи по китайскому гороскопу славятся своим миролюбием и терпением, но иногда эти качества превращаются в неспособность отпустить прошлое. Парад планет 21−22 января создаёт для родившихся в год Свиньи уникальное окно возможностей: Марс справа от Солнца даёт силу для решительных действий, а Меркурий помогает ясно осознать, что именно пора оставить позади. Это идеальное время для завершения затянувшихся проектов, разрыва токсичных отношений или прощания с убеждениями, которые давно не работают.
Свиньи могут наконец-то закрыть те главы своей жизни, которые тянули вниз и мешали двигаться вперёд. Астрологи советуют использовать энергию этого редчайшего космического события для символических ритуалов освобождения: напишите на бумаге всё, с чем хотите попрощаться, и сожгите её. Освободив место в своей жизни, Свинья по китайскому зодиаку буквально в считаные недели увидит, как на пустое пространство приходит что-то новое, светлое и по-настоящему своё.
Следующий парад планет в такой конфигурации случится только в июне 2235 года — так что если вы относитесь к одному из этих пяти счастливых знаков китайского гороскопа, не упустите свой шанс! Космос открывает двери раз в два столетия, и было бы глупо не воспользоваться таким щедрым подарком Вселенной. Действуйте, рискуйте, доверяйте интуиции и помните: удача любит смелых, особенно когда сами звёзды на их стороне! А ранее Life.ru рассказывал про парад планет 21 января и как использовать космическую силу каждому знаку зодиака.
