Задержки и отмены рейсов ночью 22 января: что происходит в аэропортах России

Сразу в нескольких аэропортах ввели ограничения ночью 22 января.
Ночь 22 января прошла в аэропортах России достаточно спокойно. Тем не менее, в ряде воздушных гаваней пришлось вводить временные ограничения, а по всей стране прошел ряд задержек рейсов. Об обстановке в аэропортах России на утро 22 января — в материале URA.RU.
В каких аэропортах ввели ограничения 22 января.
Ночью 22 января ограничения ввели в аэропортах Краснодара, Геленджика, Сочи, Владикавказа, Грозного, Магаса и Волгограда. Об этом заявил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале. По состоянию на 7:00 мск, ограничения со всех вышеперечисленных аэропортов сняли. Воздушные гавани работают в штатном режиме.
Аэропорты Москвы.
По данным онлайн-табло, в ночь на 22 января в аэропорту Внуково был задержан ночной рейс авиакомпании «ЮТэйр» в Грозный. Самолет, который должен был отправиться в 01:10, перенесли на 12:40. Аналогичная ситуация сложилась и с еще одним рейсом этого же направления: вылет, запланированный на 04:00, также отложен до 12:40.
Кроме того, с опозданием вылетит самолет в Ереван авиакомпании FLYONE Armenia. Рейс, намеченный на 09:40, отправится только в 11:45.
В расписании также отмечена отмена рейса. Так, не состоится вылет самолета авиакомпании FlyNAS в Джидду, который был запланирован на 11:30. Остальные рейсы по состоянию на утро выполняются согласно расписанию.
По данным онлайн-табло, утром 22 января в аэропорту Домодедово опозданием отправится утренний рейс в Дубай. Самолет авиакомпаний Emirates и S7 Airlines, запланированный на 09:45, вылетит в 10:20.
Также в расписании отмечена отмена рейса авиакомпании «Уральские авиалинии» в Сочи. Вылет, который должен был отправиться в 12:30, не состоится.
Поздним вечером зафиксирована задержка международного рейса в Ташкент. Рейс Uzbekistan Airways, запланированный на 22:50, перенесен на 01:00 23 января. Кроме того, отменен рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» в Душанбе, который должен был вылететь в 23:00.
По данным онлайн-табло, в четверг, 22 января, в аэропорту Шереметьево значительная задержка отмечена у рейса авиакомпании Air Serbia в Белград. Самолет, запланированный к вылету в 04:00, отправится лишь в 07:10.
С опозданием вылетит и рейс авиакомпании «Победа» в Чебоксары. Вместо 06:45 самолет отправится в 07:05. Кроме того, задержан рейс авиакомпании «Победа» в Нальчик. Вылет перенесен с 10:40 на 11:05. Остальные рейсы по состоянию на утро выполняются в соответствии с расписанием.
Аэропорт Санкт-Петербурга.
По данным онлайн-табло, 22 января в аэропорту Пулково существенная задержка отмечена у международного рейса авиакомпании Red Wings в Хамбантоту. Самолет, который должен был вылететь в 08:10, отправится лишь в 15:25. Пассажирам рекомендуется следить за обновлением информации у представителей авиакомпании.
Кроме того, отменен рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» в Худжанд, запланированный на 19:40. Причины отмены в онлайн-табло не уточняются.
Аэропорт Екатеринбурга.
По информации онлайн-табло аэропорта Кольцово, 22 января задержан рейс авиакомпании Azur Air в Пхукет. Самолет, запланированный к вылету в 21:50 21 января, перенесен на 16:15 22 января. Еще один рейс этого же перевозчика, в Нячанг, должен был отправиться в 21:00, однако вылет отложен до 02:00 23 января.
Значительная задержка также зафиксирована у рейса Аэрофлота в Бангкок. Вылет, намеченный на 23:30 21 января, перенесен на 10:30 22 января.
Рейс авиакомпании Air Arabia в Шарджу, который должен был вылететь в 01:55, задержан до 08:45. Задержка отмечена и у рейса «Россия» / Аэрофлот в Сочи: вместо запланированных 06:05 самолет отправится в 10:05.
Рейс авиакомпании Победа в Москву с вылетом в 06:50 перенесен сразу на 15:25. Кроме того, рейс Аэрофлота в Хургаду, запланированный на 07:50, задержан до 08:50.
Отмена зафиксирована у рейса авиакомпании «Уральские авиалинии» в Сочи, который должен был вылететь в 08:50. Рейс полностью отменен, дополнительная информация о причинах в табло не приводится.
Небольшая задержка также отмечена у рейса «Уральских авиалиний» в Москву: вылет с 12:00 перенесен на 12:20.
Аэропорт Сочи.
По данным онлайн-табло аэропорта Сочи, утром 22 января с опозданием должен отправиться рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» в Ургенч. Рейс, запланированный к вылету в 08:00, перенесен на 10:10.
Также значительная задержка отмечена у рейса авиакомпании «Россия» / Аэрофлот в Казань. Вылет, назначенный на 10:35, отложен сразу на 13:35, что увеличивает время ожидания для пассажиров почти на три часа. Других задержанных и отмененных рейсов на вылет по состоянию на текущие данные онлайн-табло аэропорта Сочи не зафиксировано.