Задержки и отмены рейсов ночью 22 января: что происходит в аэропортах России

По данным онлайн-табло, в ночь на 22 января в аэропорту Внуково был задержан ночной рейс авиакомпании «ЮТэйр» в Грозный. Самолет, который должен был отправиться в 01:10, перенесли на 12:40. Аналогичная ситуация сложилась и с еще одним рейсом этого же направления: вылет, запланированный на 04:00, также отложен до 12:40.