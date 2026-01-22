Ричмонд
В Братске и районе стартует профилактическое мероприятие «Лишенник»

В Братске и районе стартует профилактическое мероприятие «Лишенник». Об этом сообщает ИА «ТК Город» со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции города.

Источник: ТК Город

22 и 24 января на территории города Братска и Братского района Госавтоинспекция проведет специальное мероприятие «Лишенник», направленное на выявление водителей, управляющих транспортными средствами после лишения права управления.

ГИБДД напоминает о строгих правилах для лишенных прав:

Сдать удостоверения — обязательно. В течение трех рабочих дней после вступления постановления в силу водитель обязан сдать в ГИБДД все имеющиеся водительские удостоверения, включая права тракториста-машиниста. При утере необходимо немедленно заявить об этом.

Срок лишения не начнется, пока документы не будут сданы. Уклонение от сдачи прерывает исчисление срока наказания.

Управление авто без прав — серьезное нарушение. Если водитель, лишенный прав, будет пойман за рулем, ему грозит штраф 30 000 рублей или арест до 15 суток. Автомобиль будет задержан и помещен на штрафстоянку.

После окончания срока лишения необходимо успешно сдать теоретический экзамен на знание ПДД в подразделении ГИБДД и погасить все задолженности по штрафам. Только после этого водительское удостоверение может быть возвращено.