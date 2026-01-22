В Братске и районе стартует профилактическое мероприятие «Лишенник»

22 и 24 января на территории города Братска и Братского района Госавтоинспекция проведет специальное мероприятие «Лишенник», направленное на выявление водителей, управляющих транспортными средствами после лишения права управления.
ГИБДД напоминает о строгих правилах для лишенных прав:
Сдать удостоверения — обязательно. В течение трех рабочих дней после вступления постановления в силу водитель обязан сдать в ГИБДД все имеющиеся водительские удостоверения, включая права тракториста-машиниста. При утере необходимо немедленно заявить об этом.
Срок лишения не начнется, пока документы не будут сданы. Уклонение от сдачи прерывает исчисление срока наказания.
Управление авто без прав — серьезное нарушение. Если водитель, лишенный прав, будет пойман за рулем, ему грозит штраф 30 000 рублей или арест до 15 суток. Автомобиль будет задержан и помещен на штрафстоянку.
После окончания срока лишения необходимо успешно сдать теоретический экзамен на знание ПДД в подразделении ГИБДД и погасить все задолженности по штрафам. Только после этого водительское удостоверение может быть возвращено.