Что известно о поставщике екатеринбургского DUO, чью работу хотят остановить санврачи

На этой неделе посыпались жалобы на продукцию DUO.
В Екатеринбурге санврачи предъявили претензии к ООО «Деском+» — одному из поставщиков популярных кофеен DUO, на чью продукцию в последнее время жалуются горожане. Что известно о компании-поставщике — в материале URA.RU.
Организация зарегистрирована 14 апреля 2023 года. Она занимается производством хлеба, мучных кондитерских изделий недлительного хранения. Ее директором является Павел Лебедев, но есть еще два учредителя — Наталья Вдовина и Игорь Чуприн. Производственный цех компании находится в Железнодорожном районе.
За 2024 год «Деском+» заработала 30,8 млн рублей. Компания не входит в списки крупных участников рынка, занимая в рейтинге по объему выручки 55-е место в Свердловской области, следует из данных сервиса Rusprofile.
Пристальное внимание к DUO появилось после жалоб посетителей. Горожане заявили, что якобы почувствовали себя плохо после кофе компании. С 22 января точки возобновили работу, но с усеченным меню. РПН планирует выйти в суд, чтобы приостановить деятельность поставщика DUO. Подробнее об истории, — в сюжете URA.RU.