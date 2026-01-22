Во Владивостоке определены 83 места для торговли цветами перед 8 Марта

Администрация Владивостока утвердила 83 места для легальной уличной торговли цветами в преддверии Международного женского дня 8 Марта. Сбор заявок от предпринимателей на участие в аукционе стартует 23 января и продлится до 24 февраля.
Продажи на официально отведённых точках начнутся 1 марта и продлятся 10 дней. Торговые места будут представлены в виде автолавок. Наиболее крупные площадки с несколькими лотами организованы на проспекте Красного Знамени, улицах Адмирала Горшкова, Анны Щетининой, Борисенко и Тунгусской.
Чтобы принять участие в аукционе, претендентам необходимо лично или через представителя подать заявление по адресу: Партизанский проспект, 3, кабинет № 6. Один участник может подать заявки на любое количество лотов, но на каждый лот — только одну заявку.
Итоги аукциона будут подведены 26 февраля. В период с 1 по 10 марта в городе запланированы рейды по выявлению несанкционированных точек торговли, поэтому администрация рекомендует предпринимателям легализовать свою деятельность, приняв участие в конкурсе.