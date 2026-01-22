Разбивший мемориальную доску на доме Политковской не признал вину: чем он это объяснил

Тверской суд Москвы назначил разбившему мемориальную доску на доме журналистки Анны Политковской штраф. Мужчина заплатит тысячу рублей. В суде он не признал вину. Он заявил, что совершил поступок случайно, пишет РИА Новости.
По словам мужчины, он проходил мимо дома с табличкой Анны Политковской и увидел завядшие цветы. Он решил убрать мусор. Однако табличка упала и разбилась, рассказал обвиняемый.
Мемориальная доска Анны Политковской в Москве Владимир ВЕЛЕНГУРИН.
«Он, не зная, куда в таких случаях необходимо обращаться, так как собственник не указан, просто прошел дальше», — говорится в материалах по делу.
Глава СК Александр Бастрыкин ранее поручил возбудить уголовное дело после осквернения Доски почета в Ейске. Ему будет предоставлен доклад о предварительных и окончательных результатах расследования.