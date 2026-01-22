Ричмонд
В Омской области главврачей больше не будут лишать премий

Размер премии будет рассчитываться департаментом экономики и финансов.

Источник: Om1 Омск

Министерство здравоохранения Омской области опубликовало законопроект, который запретит лишать главврачей премий, даже если они совершили дисциплинарные проступки. В соответствии с новым документом, руководители больниц смогут продолжать получать премии, несмотря на нарушения.

Согласно законопроекту, снижение размера премии по итогам работы за квартал в результате применения дисциплинарного взыскания не может привести к уменьшению размера месячной заработной платы на более чем 20 процентов от той суммы, которая была бы начислена без применения взыскания.

Размер премии будет рассчитываться департаментом экономики и финансов министерства.

Ранее главврачей могли лишить премий, если их проступки оказывали влияние на показатели эффективности работы медицинского учреждения.