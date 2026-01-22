Ричмонд
В пельменях омского предпринимателя Карпова обнаружены опасные для здоровья бактерии

По причине выявления в пельменях «Омские Люкс» и «Малютка» сальмонеллы и бактерии рода листерия, на них приостановлено действие производственного сертификата.

Источник: Комсомольская правда

О приостановлении декларации на пельмени омского производителя ИП Карпова С. М. (ТМ «Знатные продукты») заявили в Управление Россельхознадзора по Омской области. Причной стало обнаружение опасных бактерий в пельменях «Омские Люкс» и «Малютка».

21 января Управление Россельхознадзора по Омской области приняло решение о приостановлении действия декларации о соответствии на мясные полуфабрикаты ИП Карпова С. М. — торговая марка «Знатные продукты». Основание послужило выявление в пробах продукции патогенной микрофлоры. Так, в пельменях «Омские Люкс» были обнаружены сальмонеллы и Listeria monocytogenes, а в пельменях «Малютки» выявлены бактерии рода листерия. Во ФГИС «Меркурий» аннулирован производственный ветеринарный сертификат на небезопасную партию, что исключает ее дальнейший оборот, отметили в ведомстве.