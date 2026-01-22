Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Разбивший табличку на доме Политковской объяснил свой поступок

Мужчина, разбивший мемориальную табличку на доме журналистки Анны Политковской в Москве, не признал свою вину. Как следует из судебных материалов, он утверждает, что инцидент произошёл случайно, без умысла и намерения повредить памятный знак.

Источник: Life.ru

По его словам, он проходил мимо дома, увидел завядшие цветы и решил убрать мусор. Мужчина заявил, что к самой табличке не прикасался — она якобы упала сама и разбилась. После этого он просто ушёл, так как не знал, куда сообщать о случившемся, передаёт РИА «Новости».

Мемориальная доска на доме Политковской на Лесной улице была повреждена 18 января. Журналистку застрелили в подъезде её дома 7 октября 2006 года, следствие связало убийство с её профессиональной деятельностью, однако заказчиков преступления так и не удалось установить.

Ранее Life.ru писал, что суд вынес приговор по делу о теракте, в котором погиб генерал Игорь Кириллов. Главного фигуранта приговорили к пожизненному сроку, остальные участники получили до 25 лет колонии.

Больше материалов о криминальной хронике и резонансных делах — в разделе «Криминал» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Игорь Кириллов: биография генерал-лейтенанта ВС РФ и Героя Российской Федерации
Представители высшего офицерского состава — приоритетная цель противника во время боевых действий. В декабре 2024 года на генерал-лейтенанта Игоря Кириллова совершили покушение, в результате которого он погиб. Собрали главные факты о биографии офицера ВС РФ.
Читать дальше