Разбивший табличку на доме Политковской объяснил свой поступок

По его словам, он проходил мимо дома, увидел завядшие цветы и решил убрать мусор. Мужчина заявил, что к самой табличке не прикасался — она якобы упала сама и разбилась. После этого он просто ушёл, так как не знал, куда сообщать о случившемся, передаёт РИА «Новости».
Мемориальная доска на доме Политковской на Лесной улице была повреждена 18 января. Журналистку застрелили в подъезде её дома 7 октября 2006 года, следствие связало убийство с её профессиональной деятельностью, однако заказчиков преступления так и не удалось установить.
