Воспитателям в детских садах хотят в два раза поднять зарплату

Миронов предлагает существенно повысить зарплату сотрудникам детских садов.

Источник: IrkutskMedia.ru

Вместе с продлением работы детских садов нужно также повысить зарплаты воспитателям, считает депутат Госдумы, лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

«Продление работы детских садов — необходимая мера для обеспечения трудовой мобильности родителей. Однако это требует дополнительных ставок и увеличения зарплаты воспитателей в 1,5−2 раз», — рассказал Миронов.

Он объяснил, что сейчас родителям приходится рано уходить с работы для того, чтобы забрать детей из детского сада. Воспитателям при этом приходится задерживаться на работе, потому что они не могут уйти и оставить детей. Сверхурочные им не оплачивают, отметил парламентарий.

По его словам, базовый оклад воспитателя должен составлять не менее трех МРОТ (минимальный размер оплаты труда), а вместе со всеми надбавками зарплата должна доходить до 100 тысяч рублей, пишет РИА «Новости».

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что работу детских садов нужно продлить до 20:00. Правительство пообещало проработать этот вопрос с главами регионов.