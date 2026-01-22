Воспитателям в детских садах хотят в два раза поднять зарплату

Вместе с продлением работы детских садов нужно также повысить зарплаты воспитателям, считает депутат Госдумы, лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.
«Продление работы детских садов — необходимая мера для обеспечения трудовой мобильности родителей. Однако это требует дополнительных ставок и увеличения зарплаты воспитателей в 1,5−2 раз», — рассказал Миронов.
Он объяснил, что сейчас родителям приходится рано уходить с работы для того, чтобы забрать детей из детского сада. Воспитателям при этом приходится задерживаться на работе, потому что они не могут уйти и оставить детей. Сверхурочные им не оплачивают, отметил парламентарий.
По его словам, базовый оклад воспитателя должен составлять не менее трех МРОТ (минимальный размер оплаты труда), а вместе со всеми надбавками зарплата должна доходить до 100 тысяч рублей, пишет РИА «Новости».
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что работу детских садов нужно продлить до 20:00. Правительство пообещало проработать этот вопрос с главами регионов.