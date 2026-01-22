Появились кадры юбилейного торта Волочковой

Анастасия Волочкова отметила 50-летний юбилей концертом. В финале шоу на сцену вынесли большой торт с ягодами. Поклонники скандировали: «С днем рождения !», ну, а сама Настя позвала на сцену друзей и выглядела вполне счастливой. По окончании концерта гостей именинницы и журналистов накормили тортом, который был съеден за 10 минут.