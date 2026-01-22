Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Появились кадры юбилейного торта Волочковой

Анастасия Волочкова отметила 50-летний юбилей концертом. В финале шоу на сцену вынесли большой торт с ягодами. Поклонники скандировали: «С днем рождения !», ну, а сама Настя позвала на сцену друзей и выглядела вполне счастливой. По окончании концерта гостей именинницы и журналистов накормили тортом, который был съеден за 10 минут.

Анастасия Волочкова отметила 50-летний юбилей концертом. В финале шоу на сцену вынесли большой торт с ягодами. Поклонники скандировали: «С днем рождения !», ну, а сама Настя позвала на сцену друзей и выглядела вполне счастливой. По окончании концерта гостей именинницы и журналистов накормили тортом, который был съеден за 10 минут.