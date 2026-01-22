Новая элита вооруженных сил: на Кубани открыт набор в войска беспилотных систем

В Краснодарском крае стартовала кампания по набору специалистов в подразделения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Сегодня это направление называют «новой элитой» армии, где на первый план выходят не только физическая выносливость, но и технический склад ума, а также умение работать с высокими технологиями.
Администрация региона совместно с оборонным ведомством подготовило уникальный пакет условий для тех, кто решит связать свою карьеру с современными военными технологиями. Главной особенностью набора стала рекордная единовременная выплата — 2,4 миллиона рублей выплачиваются сразу при подписании контракта.
«Оператор беспилотных систем — это профессия будущего, требующая высокого интеллекта и технической грамотности. Мы понимаем, что в эти престижные войска идут уникальные специалисты, поэтому обеспечиваем им беспрецедентный уровень поддержки. Это не только высокие выплаты и современное оборудование, но и твердые социальные гарантии, которые позволяют бойцам сосредоточиться на выполнении задач и профессиональном росте», — сообщили в администрации края.
Помимо стартовой выплаты, военнослужащим гарантирована высокая заработная плата с дополнительными поощрениями за результативность. Контракт заключается на срок от одного года с гарантией увольнения по его окончании. Важным пунктом является запрет на перевод в другие рода войск без согласия самого бойца.
Для кандидатов предусмотрена программа бесплатного обучения в ведущих центрах БПЛА. Полученные навыки позволят не только построить успешную военную карьеру, но и стать востребованным, высокооплачиваемым специалистом в гражданских отраслях экономики после завершения службы.
Требования к кандидатам: возраст: от 18 до 35 лет; здоровье: категория годности «А» или «Б».
Узнать подробности и оставить заявку можно на официальном сайте контракт23.рф или по номеру телефона горячей линии: