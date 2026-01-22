Телефонный звонок раздался во время совещания Путина с членами правительства

Во время совещания президента России Владимира Путина с членами правительства раздался телефонный звонок. Это следует из видеозаписи, опубликованной на сайте Кремля.
Инцидент произошел в среду, 21 января, когда на встрече обсуждались обращения граждан, поступившие в рамках телевизионной программы «Итоги года с Владимиром Путиным».
Звонок прозвучал во время доклада заместителя председателя правительства Марата Хуснуллина. Кто именно совершил вызов, не уточняется. Совещание проходило в режиме видеоконференцсвязи.
С докладами также выступили вице-премьеры Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко. В мероприятии приняли участие министр экономического развития Максим Решетников, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр труда и социальной защиты Антон Котяков, а также глава Минпромторга Антон Алиханов, следует из эфира.
На совещании президент России заявил, что время работы ясельных групп и детских садов в России необходимо продлить до 20:00, чтобы у матерей была мотивация побыстрее вернуться к работе, не потеряв квалификации.