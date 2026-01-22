Красноярские хоккеистки обыграли «Белых Медведиц» в «Ярком матче»

Красноярки уверенно обыграли своих соперниц со счетом 4:0. В составе «Бирюсы» заброшенными шайбами отметились Ксения Ракчеева, Афина Патманидис, Оксана Митрофанова и Виктория Бурдукова. При этом три из четырех голов были забиты в большинстве, отмечает пресс-служба крайспорта. Ранее в рамках трехматчевого противостояния «Бирюса» обыграла челябинскую команду со счетом 4:3 и 6:1.
После 33 игр «Бирюса» с 50 очками выходит на первое место в турнирной таблице чемпионата России. Следующие матчи красноярские хоккеистки проведут на выезде с коллективом «Сахалин» 23, 24 и 26 февраля. Эти встречи станут для «Бирюсы» заключительными в чемпионате перед плей-офф.