Красноярские хоккеистки обыграли «Белых Медведиц» в «Ярком матче»

Красноярки уверенно обыграли своих соперниц со счетом 4:0. В составе «Бирюсы» заброшенными шайбами отметились Ксения Ракчеева, Афина Патманидис, Оксана Митрофанова и Виктория Бурдукова. При этом три из четырех голов были забиты в большинстве, отмечает пресс-служба крайспорта. Ранее в рамках трехматчевого противостояния «Бирюса» обыграла челябинскую команду со счетом 4:3 и 6:1.