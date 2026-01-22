Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Таблички с расписанием появятся на остановках Самары уже к 6 февраля

Работы начнутся сразу после подготовки макетов для печати.

Источник: Аргументы и факты

Новые информационные таблички с расписанием общественного транспорта установят на самарских остановках до 6 февраля. Работы начнутся сразу после подготовки макетов для печати.

Такое решение власти приняли после жалоб горожан на состояние указателей. В комментариях под постом губернатора Вячеслава Федорищева самарцы обратили внимание на неудовлетворительную табличку на остановке «Киевская» — важном транспортном узле, через который проходит множество городских и пригородных маршрутов.

В минтрансе региона пояснили, что работа по обновлению информации на остановках межмуниципальных маршрутов продолжается, и «Киевская» также будет приведена в порядок в ближайшее время.