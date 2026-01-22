В Красноярске пенсионеров пригласили на дискотеку «Серебряный рейв»

Активная культурная жизнь не должна заканчиваться с выходом на пенсию, считают организаторы мероприятия: «Пенсионеры так же, как и молодёжь, должны иметь возможность бесплатно и без барьеров посещать культурные мероприятия — кино, театры, музеи, выставки и городские события. “Серебряный рейв” как раз об этом».