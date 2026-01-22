Ричмонд
В Красноярске пенсионеров пригласили на дискотеку «Серебряный рейв»

В Красноярске проведут дискотеку для пенсионеров «Серебряный рейв».

Источник: Freepik

Активная культурная жизнь не должна заканчиваться с выходом на пенсию, считают организаторы мероприятия: «Пенсионеры так же, как и молодёжь, должны иметь возможность бесплатно и без барьеров посещать культурные мероприятия — кино, театры, музеи, выставки и городские события. “Серебряный рейв” как раз об этом».

Дискотека пройдет в лофт-пространстве «Ивент Мануфактура» по адресу: ул. Академика Вавилова, 1, стр. 51.

В программе, кроме дискотеки, предусмотрены конкурсы с активной программой, фотозона. Также будет организована зона отдыха с чаем и угощениями.

Вход свободный, но нужна регистрация по телефону +7−950−406−85−16.