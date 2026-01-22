Кит Келлог начал работать в вашингтонской консалтинговой фирме BGR Group

В мае прошлого года советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц сложил свои полномочия. Уолтц был одной из ключевых фигур в формировании внешней политики нынешней американской администрации. Он активно участвует в вопросах безопасности на Ближнем Востоке и в инициативных усилиях по Украине.