Кит Келлог начал работать в вашингтонской консалтинговой фирме BGR Group

Бывший специальный посланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог начал работу в вашингтонской консалтинговой и экспертной фирме BGR Group. Об этом сообщил управляющий директор компании Дэвид Урбан в социальной сети X.

— Невероятно горжусь тем, что мой друг Кит Келлог стал моим коллегой в BGR Group, — написал он.

Урбан, представив своего нового коллегу, назвал его награжденным ветераном боевых действий и выдающимся государственным служащим, который «более 58 лет служил нашей стране». Келлог занимал должность спецпосланника по Украине в администрации Трампа и был одним из ключевых переговорщиков по мирному урегулированию.

В мае прошлого года советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц сложил свои полномочия. Уолтц был одной из ключевых фигур в формировании внешней политики нынешней американской администрации. Он активно участвует в вопросах безопасности на Ближнем Востоке и в инициативных усилиях по Украине.

В тот же месяц американский предприниматель Илон Маск решил покинуть свою должность на государственной службе и полностью уйти из политики, сконцентрировав внимание на своих основных проектах — компаниях Tesla и SpaceX.

