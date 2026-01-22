Алтайский «Политеховский маньяк» не будет обжаловать приговор о 25-летнем заключении

Бывший замглавы Калманского района Алтайского края Виталий Манишин, который убил 11 женщин и получил после этого прозвище «Политеховский маньяк», не будет подавать апелляционную жалобу на приговор. Об этом в Telegram-канале.сообщила Объединенная пресс-служба судов Алтайского края.
Напомним, 1 октября прошлого года барнаульскому маньяку вынесли приговор спустя 34 года после первого убийства. Спустя полтора года после начала судебного процесса Виталия Манишина приговорили к 25 годам заключения.
Позже алтайский «политеховский маньяк», обжаловал 25-летний приговор. При этом жалоба была подана в довольно странной форме — «общими фразами», без конкретики. Адвокат написала лишь, что не согласна с приговором и просит его отменить.