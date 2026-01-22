Ричмонд
В Ростове при столкновении двух автомобилей пострадали три человека

В донской столице произошла авария с тремя пострадавшими.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове в аварии с двумя автомобилями пострадали сразу человека. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Дорожно-транспортное происшествия случилось вечером 21 января на улице Центральной. Водитель автомобиля «ВАЗ-2107», по предварительным данным, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где врезался в «Хендай Сонату».

В результате аварии пострадали 48-летний водитель отечественного авто, а также пассажиры 58 и 49 лет, находившиеся в салоне иномарки.

— Госавтоинспекция Ростовской области призывает водителей быть предельно внимательными за рулем, выбирать безопасную скорость и строго соблюдать правила дорожного движения, — говорится в сообщении.

