Омский вуз занял лишь 1251 место в международном рейтинге среди 1,5 тысяч вузов

Как сообщает пресс-служба учебного заведения, всего в рейтинге оценивались 1 555 вузов из 98 стран. Оценка происходила по следующим предметным областям: искусство и гуманитарные науки, бизнес и экономика, инженерное дело, медицина и здравоохранение, психология и другие. Авторы рейтинга использовали 18 индикаторов эффективности университетов, сгруппированных по пяти основным направлениям: качество исследований, промышленность, международная перспектива, преподавание и научно-исследовательская среда.