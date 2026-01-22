Ричмонд
Омский вуз занял лишь 1251 место в международном рейтинге среди 1,5 тысяч вузов

Такое же невысокое место продемонстрировал омский технический университет среди российских вузов, заняв по итогу рейтинга 44 строчку.

Источник: Комсомольская правда

ОмГТУ поучаствовал в рейтинг вузов мира THE World University Rankings 2026 по инженерному делу. Он расположился на 1251+ месте в общем перечне и занял 44 строчку среди российских вузов.

Как сообщает пресс-служба учебного заведения, всего в рейтинге оценивались 1 555 вузов из 98 стран. Оценка происходила по следующим предметным областям: искусство и гуманитарные науки, бизнес и экономика, инженерное дело, медицина и здравоохранение, психология и другие. Авторы рейтинга использовали 18 индикаторов эффективности университетов, сгруппированных по пяти основным направлениям: качество исследований, промышленность, международная перспектива, преподавание и научно-исследовательская среда.