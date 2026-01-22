Тело оставшейся на пике Победы альпинистки найдут не раньше лета

БИШКЕК, 22 янв — РИА Новости. Тело оставшейся на пике Победы в Киргизии альпинистки из РФ Натальи Наговицыной удастся обнаружить не раньше лета 2026 года, сообщил РИА Новости президент киргизской Федерации альпинизма и скалолазания Эдуард Кубатов.
Наговицына получила травму ноги 12 августа 2025 года при спуске с пика Победы — самой высокой точки Тянь-Шаня, на высоте примерно 7,2 тысячи метров над уровнем моря. Ее неоднократно пытались спасти другие альпинисты, но из-за сложных погодных условий не смогли этого сделать, при этом один из них погиб. Наговицина осталась на этой высоте с разорванной палаткой, спальным мешком и некоторым количеством еды и воды. Попытки спасения альпинистки были официально прекращены 25 августа, МЧС Киргизии признало ее пропавшей без вести. По закону, признать Наговицыну погибшей можно будет только после того, как кто-то лично зафиксирует ее смерть.
«Ближайшее время, когда мы сможем определить ее финальный статус гражданского состояния, это только июль или август этого года, когда начнется высокий сезон на Победе», — заявил альпинист.
По словам Кубатова, в истории были попытки, в том числе успешные, восхождения на пик Победы вне летнего погодного окна. Но в конце 2025 и начале 2026 года они не предпринимались.
«Зимние восхождения на Победу считаются эталонными. Это крайне сложно. По большому счету, есть всего лишь три альпиниста, которые прошли зимний “Снежный барс”, включая зимние восхождения на Победу. Это редчайший случай. Были попытки со стороны Ирана и других азиатских стран, но они не увенчались успехом», — уточнил президент федерации альпинизма.