Китайская курица захватывает российские рынки: какие еще товары Китай поставляет в Россию

Китай сохраняет статус главного торгового партнера России.
В 2025 году Китай значительно нарастил поставки в Россию целого ряда потребительских товаров — от куриного мяса и винограда до пива. Этот рост происходит на фоне общего снижения китайского экспорта в РФ, который впервые за несколько лет сократился на 10,4%, составив 103,3 млрд долларов. Несмотря на это, Поднебесная сохранила статус главного торгового партнера, обеспечивая до 39% всего российского импорта. Какие именно товары стали драйверами товарооборота и как это влияет на российский рынок — в материале URA.RU.
Куриное мясо.
Импорт курятины из Китая в РФ показал взрывной рост.
Импорт куриного мяса из Китая показал взрывной рост, вызвав озабоченность отечественных производителей. В 2025 году поставки составили 110 тысяч тонн, а к концу года ежемесячный объем достиг 20 тысяч тонн. На КНР теперь приходится 30% всего импорта курятины в Россию, что ставит ее на второе место после Белоруссии (более 50%). За год поставки выросли на 40%, тогда как импорт из Бразилии упал вдвое.
Китай экспортирует в основном филе куриной грудки — часть тушки, непопулярную у самих китайцев из-за кулинарных традиций. Это позволяет продавать ее на 30−40% дешевле аналогов. Российский потребитель в рознице это мясо практически не видит: оно поставляется как сырье для мясоперерабатывающих предприятий, в частности в Калининградскую ОЭЗ. В рознице китайская курица может встречаться только в приграничных регионах Дальнего Востока. По словам руководителя Национальной мясной ассоциации Сергея Юшина, тот факт, что российские предприятия берут эту продукцию в переработку, свидетельствует о ее соответствии нормам безопасности, а качество китайской птицы со временем выросло.
Общий импорт курятины в РФ вырос с 223 тыс. тонн в 2023 году до 327,4 тыс. тонн в 2025. Хотя Россия сама производит свыше 5,5 млн тонн и является нетто-экспортером, дешевый китайский импорт создает дополнительное давление на рентабельность отечественных птицефабрик, которая и так не превышает 5−10%. Производители также выражают сомнения в происхождении мяса из некоторых стран Центральной Азии, подозревая его в реэкспорте китайской продукции.
Виноград.
Китайский виноград активно завозится в Россию.
Китайский виноград стал еще одним товаром с рекордными показателями поставок в Россию. За 2025 год импорт китайского винограда в РФ вырос втрое в натуральном выражении, достигнув 47,7 тысяч тонн.
В денежном выражении рост составил 3,2 раза — до 81 млн долларов. Пик пришелся на ноябрь (9,3 тыс. тонн), после чего в декабре последовало снижение на треть, отмечает РИА Новости.
Благодаря этому росту Россия поднялась с десятого на шестое место среди крупнейших покупателей китайского винограда. Вперед вышли соседние азиатские страны: Вьетнам (180,5 тыс. тонн), Таиланд (122,1 тыс. тонн), Индонезия (110,3 тыс. тонн), Киргизия (96,2 тыс. тонн) и Филиппины (83,7 тыс. тонн). Общий экспорт китайского винограда в мире вырос на треть, до 801,3 тыс. тонн.
Пиво.
Рынок пива также продемонстрировал значительную положительную динамику в двусторонней торговле. Поставки китайского пива в Россию в 2025 году выросли на 39,7% в натуральном выражении, достигнув 47,4 млн литров.
В денежном выражении рост составил 46,7% (до 44,06 млн долларов). Россия вошла в пятерку крупнейших внешних рынков сбыта для китайских пивоваров. Доля безалкогольного пива в этих поставках осталась минимальной — всего 1,6%, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.
Машины для производства и техника.
Эта категория остается одной из крупнейших в китайском экспорте в Россию. В 2024 году поставки машин, ядерных реакторов, котлов и подобного оборудования достигли 27,29 млрд долларов, пишет «Звезда». Сюда входят промышленные станки, тракторы, запчасти, насосы, компрессоры и специализированное оборудование для производства.
В 2023—2024 годах наблюдался резкий рост, пишет РБК и «Деловой Петербург»: тракторов — до 3,75 млрд долларов, промышленного оборудования — в разы выше докризисных уровней. Китай занял ниши, оставленные европейскими и американскими производителями (Siemens, Bosch, Caterpillar и др.).
Автомобили.
Автомобили — самая заметная и быстрорастущая категория в 2022—2024 годах. В 2024 году поставки транспортных средств (включая легковые авто, грузовики, автобусы и спецтехнику) составили 25,48 млрд долларов. Легковые автомобили лидировали: в 2023 году — 11,7 млрд долларов, в отдельные месяцы 2024−2025 — до 1,05 млрд долларов в месяц.
Китайские бренды (Chery, Geely, Haval, Changan, Great Wall, Lixiang и даже Knewstar, Avatr и Hongqi) захватили значительную долю российского рынка и заменили европейские и японские марки. Об этом сообщали в Lenta.ru.
В 2025 году поставки резко сократились: легковых автомобилей — на 42−44% (до 632 тыс. единиц и 8,46 млрд долларов), грузовиков — в разы, запчастей — на 26,4%. Причины: насыщение рынка, рост утилизационного сбора (до 85% для импортных авто), высокие кредитные ставки и стимулирование локализации производства в РФ. Однако Россия все равно осталась на первом месте среди всех стран, куда Китай везет авто, отмечают в ТАСС.
Электроника.
Поставки электротехники, электроники и бытовой техники стали третьей ключевой категорией торговли между двумя странами — 15,95 млрд долларов в 2024 году, пишут в RT. Включает смартфоны (в 2023 году — 4,38 млрд долларов), ноутбуки, телевизоры, электродвигатели, компоненты, зарядные устройства и бытовую технику. В отдельные месяцы 2025 года экспорт телефонов достигал 299 млн долларов. Китай (Huawei, Xiaomi, Realme, Tecno и др.) полностью доминирует в сегменте смартфонов и потребительской электроники.
Поставки высокотехнологичного оборудования (включая компоненты для производства электроники) оставались относительно устойчивыми. Китай увеличил экспорт станков для выпуска плат, оптических устройств и другого dual-use оборудования: компонентов для электроники, оптических устройств, антенн, плат и камер. За первую половину 2025 года поставки такой продукции составили около 1,9 млрд долларов, пишет «Газета.ru» со ссылкой на экспертов.
Одежда и мебель.
Традиционные китайские экспортные товары — одежда, обувь, домашний текстиль, мебель, светильники и предметы интерьера — занимают значительную долю, особенно на маркетплейсах (Wildberries, Ozon). После 2022 года объемы выросли в разы: китайские поставщики заполнили ниши ушедших брендов (Zara, H&M, IKEA и др.). Мебель и товары для дома — один из самых быстрорастущих сегментов 2023—2024 годов. В 2025 году категория оставалась стабильной, с ростом через мелкие посылки (de minimis), которые утроились.
Сырье, химия и пластмасса.
Пластмассы и изделия из них — 4,45 млрд долларов в 2023 году: полимеры, пленка, упаковка, трубы, товары народного потребления, пишет «Коммерсантъ». Химическая продукция включает краски, удобрения, бытовую химию. Металлоизделия — крепеж, фурнитура, профили, строительные материалы. Эти категории широкие и стабильные, с ростом после 2022 года за счет замещения.
Другие товары.
Оптические, фото-, технические и медицинские приборы — 3,21 млрд долларов в 2024 году (рост в dual-use сегменте в 2025).Игрушки, спортивные товары, детские товары — популярны на e-commerce.Сельхозпродукция (овощи, фрукты) — рост в отдельные периоды. В 2025 году выросли поставки компонентов для производства (электроника, оптика), но общий спад затронул большинство категорий.
Общий объем импорта.
Помимо продуктов, Китай активно поставляет в Россию промышленные товары.
2025 год стал переломным после нескольких лет бурного роста китайского экспорта в Россию. Экспорт товаров из КНР в РФ составил 103,3 млрд долларов, что на 10,4% меньше рекордного показателя 2024 года (115,28 млрд). Общий товарооборот сократился на 6,9%, до 228,1 млрд долларов, отмечает ТАСС.
Эксперты связывают снижение товарооборота с насыщением российского рынка после бума 2022−2024 гг., ужесточением логистики и финансовых условий, а также с мерами по локализации производства в самой России. Об этом рассказал член общественного совета при Федеральной таможенной службе РФ, управляющий АО «ВЭД агент» Александр Дегтярев.
Однако, по разным оценкам, на КНР до сих пор приходится от 30% до 39% всего российского импорта. С учетом поставок через третьи страны эта доля может быть еще выше. Как писал «Коммерсантъ», в 2024 году доля китайских товаров в российском импорте составила 39%, а в 2025 году позже он сократился на 6,7%. При этом Китай полностью заместил ушедшие западные бренды в сегментах автомобилей, электроники и бытовой техники.