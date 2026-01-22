Китайская курица захватывает российские рынки: какие еще товары Китай поставляет в Россию

Китай экспортирует в основном филе куриной грудки — часть тушки, непопулярную у самих китайцев из-за кулинарных традиций. Это позволяет продавать ее на 30−40% дешевле аналогов. Российский потребитель в рознице это мясо практически не видит: оно поставляется как сырье для мясоперерабатывающих предприятий, в частности в Калининградскую ОЭЗ. В рознице китайская курица может встречаться только в приграничных регионах Дальнего Востока. По словам руководителя Национальной мясной ассоциации Сергея Юшина, тот факт, что российские предприятия берут эту продукцию в переработку, свидетельствует о ее соответствии нормам безопасности, а качество китайской птицы со временем выросло.