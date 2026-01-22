Пермский лыжник Савелий Коростелев получил приглашение на Олимпиаду-2026

В декабре 2025 года, Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) одобрила заявки спортсмена на участие в соревнованиях в нейтральном статусе. После этого Коростелев принял участие в нескольких этапах Кубка мира, где завоевал квоты для Олимпиады в спринте, скиатлоне, гонке с раздельным стартом и марафоне.