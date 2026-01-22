Ричмонд
Пермский лыжник Савелий Коростелев получил приглашение на Олимпиаду-2026

Зимняя Олимпиада пройдёт в Италии с 9 по 22 февраля 2026 года.

Источник: телеграм канал Савелия Коростелева

Пермский спортсмен Савелий Коростелев официально приглашён Международным олимпийским комитетом на зимние Олимпийские игры 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе МОК.

В декабре 2025 года, Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) одобрила заявки спортсмена на участие в соревнованиях в нейтральном статусе. После этого Коростелев принял участие в нескольких этапах Кубка мира, где завоевал квоты для Олимпиады в спринте, скиатлоне, гонке с раздельным стартом и марафоне.

Пермский лыжник успешно прошёл комиссию по допуску нейтральных спортсменов к Олимпийским играм. На Играх-2026 он сможет выступать под нейтральным флагом. Зимняя Олимпиада пройдёт в Италии с 9 по 22 февраля 2026 года.

Напомним, Савелий Коростелев родом из известной в Пермском крае лыжной династии. 21-летний лыжник — двукратный чемпион мира среди юниоров и двукратный чемпион России 2024 и 2025 года.