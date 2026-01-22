В Курской области нашли более 520 тел погибших, заявила Москалькова

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Более 520 тел погибших в ходе вторжения ВСУ в Курскую область было найдено в местах их массового захоронения, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
«С 6 августа 2024 года (в Курской области — ред.) было найдено 524 тела погибших в местах их массового захоронения», — сказала Москалькова журналистам.
