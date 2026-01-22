Ричмонд
Башкирия предложила изменения в закон для продвижения солнечных фасадов

Госдума может разрешить подачу солнечной энергии напрямую в квартиры.

Источник: Комсомольская правда

Государственная Дума может рассмотреть инициативу из Башкирии, которая направлена на развитие «зеленых» технологий в строительстве. Комитет по энергетике рекомендовал включить в план весенней сессии законопроект Минстроя республики о внесении изменений в федеральный закон «Об электроэнергетике».

Предлагаемые поправки призваны поддержать использование в жилищном строительстве специальных солнечных панелей, которые монтируются прямо в фасад здания. Изучить документ планируется уже в феврале.

Как отмечают авторы инициативы, существующие законодательные нормы не позволяют подавать электричество, выработанное такими фасадными электростанциями, напрямую в квартиры. Это сдерживает широкое внедрение технологии, первый опытный образец которой уже работает в Уфе с 2024 года.

Исполняющий обязанности министра строительства и архитектуры Башкирии Артем Ковшов считает, что принятие поправок откроет путь для строительства более энергоэффективных и экологичных жилых домов по всей стране.

