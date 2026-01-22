Башкирия предложила изменения в закон для продвижения солнечных фасадов

Государственная Дума может рассмотреть инициативу из Башкирии, которая направлена на развитие «зеленых» технологий в строительстве. Комитет по энергетике рекомендовал включить в план весенней сессии законопроект Минстроя республики о внесении изменений в федеральный закон «Об электроэнергетике».
Предлагаемые поправки призваны поддержать использование в жилищном строительстве специальных солнечных панелей, которые монтируются прямо в фасад здания. Изучить документ планируется уже в феврале.
Как отмечают авторы инициативы, существующие законодательные нормы не позволяют подавать электричество, выработанное такими фасадными электростанциями, напрямую в квартиры. Это сдерживает широкое внедрение технологии, первый опытный образец которой уже работает в Уфе с 2024 года.
Исполняющий обязанности министра строительства и архитектуры Башкирии Артем Ковшов считает, что принятие поправок откроет путь для строительства более энергоэффективных и экологичных жилых домов по всей стране.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.