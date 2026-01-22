Женское радио появится в Беларуси

В Беларуси начнет работать женское радио. Об этом председатель Белорусского союза женщин Ольга Шпилевская рассказала БелТА.
Спикер рассказала, что БСЖ планирует в 2026-м запустить женское интернет-радио и пояснила, каким хотят увидеть проект.
— Мы хотим запустить женское радио, которое бы сопровождало женщину на протяжении всего дня, было понятным и в то же время имело объединяющую функцию, — отметила Шпилевская.
Тем временем известный российский актер Сергей Безруков дал совет белорусам.
И стало известно, что телевидение Латвии включит рекламу во время выступления белорусов на Олимпиаде.