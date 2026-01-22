Ричмонд
Женское радио появится в Беларуси

В Беларуси появится женское радио в 2026 году.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси начнет работать женское радио. Об этом председатель Белорусского союза женщин Ольга Шпилевская рассказала БелТА.

Спикер рассказала, что БСЖ планирует в 2026-м запустить женское интернет-радио и пояснила, каким хотят увидеть проект.

— Мы хотим запустить женское радио, которое бы сопровождало женщину на протяжении всего дня, было понятным и в то же время имело объединяющую функцию, — отметила Шпилевская.

