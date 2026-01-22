Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ночь на 22 января силы ПВО сбили в Ростовской области три беспилотника

Ночная атака была отражена в Чертковском районе Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 22 января в Ростовской области были уничтожены три вражеских БПЛА. Об этом сообщает в своем-телеграм канале минобороны России.

Силы ПВО сбили украинские дроны в период с 23 часов 21 января до 7 часов 22 января. Как уточнил донской губернатор Юрий Слюсарь, в ходе отражения воздушной атаки беспилотники были уничтожены в Чертковском районе. Сведения о пострадавших и разрушениях на земле не поступали. Информация будет уточняться,

Всего в ночное время с 20 часов 21 января до 7 часов 22 января дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 31 украинский беспилотный летательный аппарат, в том числе, над Волгоградской, Ростовской, Белгородской, Брянской областями, а также над Краснодарским краем и Республикой Крым.

Подпишись на нас в MAX и Telegram!

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше