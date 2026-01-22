В ночь на 22 января силы ПВО сбили в Ростовской области три беспилотника

В ночь на 22 января в Ростовской области были уничтожены три вражеских БПЛА. Об этом сообщает в своем-телеграм канале минобороны России.
Силы ПВО сбили украинские дроны в период с 23 часов 21 января до 7 часов 22 января. Как уточнил донской губернатор Юрий Слюсарь, в ходе отражения воздушной атаки беспилотники были уничтожены в Чертковском районе. Сведения о пострадавших и разрушениях на земле не поступали. Информация будет уточняться,
Всего в ночное время с 20 часов 21 января до 7 часов 22 января дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 31 украинский беспилотный летательный аппарат, в том числе, над Волгоградской, Ростовской, Белгородской, Брянской областями, а также над Краснодарским краем и Республикой Крым.
