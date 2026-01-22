В Кургане все школьники второй смены останутся дома

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области прогнозируется похолодание до −43 градусов. По данным ЦГМС, такие холода наступят ночью 23 января. Синоптик-любитель Илья Винштейн в разговоре с корреспондентом агентства уточнял, что такая температура может образоваться лишь в самых низких местах. Обычно это относится к территориям, которые находятся рядом с поймами рек или водоемами. По его прогнозу, наиболее вероятным коридором будет температура −33…−38 градусов.