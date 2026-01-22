Войска РФ уничтожили наземных роботов ВСУ под Купянском

Операторы ударных беспилотных летательных аппаратов группировки войск «Запад» ликвидировали наземные робототехнические комплексы и пикапы Вооружённых сил Украины в Купянском районе Харьковской области. Об этом заявили в Министерстве обороны России.
«Минобороны России показало кадры объективного контроля, зафиксировавшие уничтожение наземных роботизированных систем и автомобилей противника операторами ударных БПЛА из состава войск беспилотных систем группировки “Запад” в зоне проведения специальной военной операции», — говорится в сообщении ведомства.
По данным МО, применение ударных дронов-камикадзе и других БПЛА против робототехники, грузового и автомобильного транспорта противника позволяет российским операторам эффективно срывать контратаки противника, а также ротацию личного состава и подвоз боеприпасов.
Ранее сообщалось, что российские войска нанесли удары по складу барражирующих боеприпасов ВСУ.