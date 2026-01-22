Доцент ННГУ Татьяна Медведева умерла на 75‑м году жизни

В возрасте 74 лет скончалась кандидат исторических наук, доцент кафедры истории и политики России ННГУ имени Лобачевского Татьяна Медведева. Об этом сообщили в соцсетях Института международных отношений и мировой истории ННГУ.
Татьяна Медведева окончила историко-филологический факультет Горьковского государственного университета, после чего проработала в ННГУ им. Лобачевского почти 40 лет.
Прощание с выдающимся преподавателем состоится сегодня, 22 января, на Бугровском кладбище.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что на 88 году жизни умерла заслуженный учитель России Светлана Сейфи.