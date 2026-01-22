Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Доцент ННГУ Татьяна Медведева умерла на 75‑м году жизни

Прощание с преподавателем пройдет 22 января.

Источник: ИМОМИ ННГУ им. Лобачевского

В возрасте 74 лет скончалась кандидат исторических наук, доцент кафедры истории и политики России ННГУ имени Лобачевского Татьяна Медведева. Об этом сообщили в соцсетях Института международных отношений и мировой истории ННГУ.

Татьяна Медведева окончила историко-филологический факультет Горьковского государственного университета, после чего проработала в ННГУ им. Лобачевского почти 40 лет.

Прощание с выдающимся преподавателем состоится сегодня, 22 января, на Бугровском кладбище.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что на 88 году жизни умерла заслуженный учитель России Светлана Сейфи.