Скульптор оценил фигурки красноярских сусликов

Летом 2025 года в Красноярске появилась серия миниатюрных бронзовых фигур сусликов.

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

Профессор кафедры изобразительного искусства Института архитектуры и дизайна СФУ Дмитрий Шавлыгин поделился с «АиФ на Енисее» своим взглядом на новые скульптуры красноярских зверьков.

Летом 2025 года в Красноярске появилась серия миниатюрных бронзовых фигур сусликов. Они были созданы в рамках проекта «Суслики в городе К.». По задумке проекта, каждая миниатюра связана с определённым знаковым местом в городе. Всего таких сусликов было десять. Однако вскоре фигурки начали множиться. 30 октября на улице Перенсона, 4/1 по инициативе сети ресторанов появился суслик-поварёнок Веня, а 20 ноября на улице Караульной, 43/8 установили суслика Вовчика с петардой.

Таким образом, в городе уже (или пока) 12 миниатюрных скульптур. Всё более актуальным становится вопрос о влиянии бронзовых зверьков на облик города.

С ними хочется подружиться.

Бронзовые суслики в первую очередь рассчитаны на туристов.

«Скажем так, суслики — это камерный и очень доступный вид искусства. С ними хочется взаимодействовать, фотографироваться, подружиться. Такие скульптуры рассчитаны на туристов, они создают уникальный узнаваемый образ города, вокруг них формируются фотозоны, люди придумывают забавные ритуалы с ними», — говорит скульптор.

Однако некоторые художественные решения кажутся ему неуместными. Он обратил внимание на композицию сусликов, установленных рядом с памятником командору Резанову.

«У каждой скульптуры есть своя особая аура, своя художественная среда. И если мы что-то в эту среду привносим, то необходимо, чтобы у композиции в целом был общий смысл. Как эти суслики сочетаются с командором Резановым? Происходит странное наслоение смыслов: суслики словно выпрыгнули из параллельного мира», — поясняет Дмитрий Шавлыгин.

Город — это живой организм.

Однако по мнению эксперта, решающую роль в жизни скульптуры играет город. Он может как принять инсталляцию, так и отторгнуть.

«Скульптуру нельзя просто поставить посреди улицы. Её нужно органично вписать в город. Город — это живой организм со своим характером. Он многое в себе копит, но что-то и отторгает. И зависит это не только от его облика, но и от людей», — рассказывает профессор.

Скульптурная традиция Красноярска зародилась ещё в советское время. Тогда был план монументальной пропаганды. Поэтому советские скульптуры крупные, величественные. А потом наступил переломный период — появился памятник Поздееву. Это была скульптура человека практически в натуральную величину, установленная посреди пешеходного пространства. Она произвела фурор, настолько необычно выглядела. Тогда был намечен новый вектор развития скульп­туры в Красноярске. А теперь пришло время миниатюр — сусликов", — рассказывает скульп­тор.

Послание потомкам.

Профессор Института архитектуры и дизайна настаивает: «В настоящей, живой скульп­туре заключено сложное содержание — наслоение смыс­лов. Ребёнок увидит в ней одно, взрослый — другое. Это как литературное произведение, к которому можно возвращаться многократно и каждый раз открывать что-то новое».

По мнению Дмитрия Шавлыгина, ценность красноярских бронзовых сусликов покажет время.

«Скульптура — это всегда разговор с потомками. Фигуры из камня и бронзы могут простоять даже не десятки, а сотни лет. Многие великие скульптуры дошли до нас через века. Городские скульптуры — это наше послание в будущее».