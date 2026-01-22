Украинская делегация встретилась в Давосе с представителями США

Украинская делегация встретилась с зятем президента США Джаредом Кушнером и спецпредставителем американского лидера Стивом Уиткоффом в швейцарском Давосе. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.
Он также провел переговоры с премьер-министрами Норвегии и Катара — Йонасом Гаром Стере и Мохаммедом бин Абдулрахманом аль Тани.
Ключевыми темами встречи стали вопросы экономического развития, послевоенного восстановления Украины и обеспечения гарантий безопасности.
Помимо этого, украинцы также встретились с представителями крупнейшей в мире инвестиционной компании BlackRock, передает РБК.
Президент России Владимир Путин подтвердил, что 22 января проведет встречу со Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Как заявил глава государства, встреча пройдет для продолжения диалога по украинскому урегулированию.
По данным западных СМИ, американская делегация намерена обсудить гарантии безопасности для Украины и представить проекты планов по урегулированию.