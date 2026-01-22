Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске и области пожары продолжают уничтожать жилые дома и хозяйственные постройки

Очередной неутешительной суточной сводкой поделились омские пожарные.

Источник: Комсомольская правда

Дознаватели МЧС России устанавливают причины нескольких значительных пожаров. О произошедших за минувшие сутки огненных происшествиях на территории региона рассказали в пресс-службе ведомства.

На территории региона за минувшие сутки произошли несколько серьезных возгораний. В Кировском округе города Омска сгорел двухквартирный жилой дом, а в Центральном округе произошел пожар в квартире многоэтажного дома. В Октябрьском округе полыхало сразу в двух местах — пожаром были охвачены садовой дом и хозяйственные постройки. В Советском округе сгорело неэксплуатируемое здание. Не обошли пожары в минувшие сутки и сельскую местность. Так полностью сгорели жилой дом в Калачинском районе, двухквартирный жилой дом в Крутинском районе, а также хозяйственной постройки в Тевризском районе.