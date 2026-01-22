В Омске и области пожары продолжают уничтожать жилые дома и хозяйственные постройки

На территории региона за минувшие сутки произошли несколько серьезных возгораний. В Кировском округе города Омска сгорел двухквартирный жилой дом, а в Центральном округе произошел пожар в квартире многоэтажного дома. В Октябрьском округе полыхало сразу в двух местах — пожаром были охвачены садовой дом и хозяйственные постройки. В Советском округе сгорело неэксплуатируемое здание. Не обошли пожары в минувшие сутки и сельскую местность. Так полностью сгорели жилой дом в Калачинском районе, двухквартирный жилой дом в Крутинском районе, а также хозяйственной постройки в Тевризском районе.